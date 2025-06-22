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15:44, 22 июня 2025Бывший СССР

Сальдо объяснил действия России на территории Украины

Сальдо: Территория Украины является исконно русской землей
Мария Винар
СюжетПМЭФ

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объяснил действия России на территории Украины. Соответствующее интервью приводит РИА Новости.

Сальдо заявил, что Украина является исконно русской землей. «Поэтому мы отстаиваем свое историческое право», — подчеркнул он.

Кроме того, собеседник агентства считает, что «англосакским компаниям» невыгоден мир на Украине. По его мнению, они делают все, чтобы конфликт между странами продолжался.

Ранее Сальдо оценил попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах на левобережье Днепра. Он отметил, что их действия перестали быть неожиданными для Российской армии.

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