Сальдо: ВС РФ пресекают попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косе

Вооруженные силы (ВС) России пресекают попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться на Тендровской и Кинбурнской косе на левобережье Днепра. Об этом РИА Новости заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Группировка войск "Днепр", которая полностью, я подчеркиваю, полностью держит под контролем всю эту огромную прибрежную территорию, такие попытки пресекает», — подчеркнул политик.

Сальдо оценил попытки ВСУ высадиться на Тендровской и Кинбурнской косе и подчеркнул, что они перестали быть неожиданными для ВС России. Губернатор отметил постоянно усовершенствование средств наблюдения за действиями ВСУ на правом берегу Днепра. Он также добавил, что части ВС России уничтожают украинские десанты еще на подходе к береговой линии.

Ранее Сальдо сообщил, что ВС России зачистили от ВСУ все острова в устье Днепра. Также он подчеркнул, что мир с Украиной возможен только при освобождении правобережной части Херсонской области.