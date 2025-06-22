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03:19, 22 июня 2025Мир

США использовали бомбардировщики B-2 в ударах по ядерным объектам Ирана

Reuters: США задействовали бомбардировщики B-2 в атаке ядерных объектов Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

США задействовали бомбардировщики B-2 при ударах по ядерным объектам Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

«Бомбардировщики США B-2 были задействованы в ударах по ядерным объектам Ирана», — заявил собеседник агентства.

Агентство напомнило, что ранее в субботу, 21 июня, сообщалось о перемещении бомбардировщиков B-2, которые могут быть оснащены бомбами, подходящими для нанесения ударов по объектам.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские ВВС ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент называет «основным объектом» операции.

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