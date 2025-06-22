Трампа обвинили в начале катастрофической войны на Ближнем Востоке

Демократ Джеффрис заявил, что Трамп ввергает США в катастрофическую войну

Лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис прокомментировал решение президента США Дональда Трампа нанести удары по ядерным объектам Ирана. Его слова приводит ТАСС.

Джеффрис отметил, что Трамп не сдержал свое обещание принести мир на Ближний Восток мир. По его мнению, на данный момент риск войны драматически возрос.

«...Президент Трамп ввел в заблуждение страну относительно имевшихся намерений, не получил разрешение Конгресса на применение военной силы [за рубежом], рискует вовлечением Америки в потенциально катастрофическую войну на Ближнем Востоке», — отметил политик.

Утром 22 июня Трамп заявил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Он подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который американский лидер назвал «основным объектом» операции.