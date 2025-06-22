Умер известный по проекту «Куклы» на НТВ актер Владимир Доронин

Российский актер и телеведущий Владимир Доронин умер в возрасте 69 лет

Российский актер, телеведущий Владимир Доронин скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал «Кино-театр.ру».

Артист умер в четверг, 5 июня. Причины трагедии неизвестны.

Доронин окончил Московский государственный институт культуры (МГУК) по специальности режиссура в 1993 году. Долгое время работал в Московском театре кукол. Позже начал вести творческую деятельность в таких телевизионных проектах, как программы «Куклы» на НТВ, на котором он приобрел известность, и «Лукоморье» на телеканале «Россия». Кроме того, он принимал участие в съемках «Сказочного города» и «Жили-были» на ТВЦ. С 2003 года Доронин исполнял роль Енота Енотовича в передаче «Шишкин Лес».

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