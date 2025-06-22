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01:49, 22 июня 2025Мир

В США заявили о возможной подготовке Вашингтона к войне с Ираном

NYT: США готовятся вступить в войну с Ираном, но не уведомили об этом Израиль
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

США не уведомили Израиль о решении вступить в войну с Ираном, однако израильские политики считают, что Вашингтон уже готовится к этому, пишет газета The New York Times (NYT).

По данным издания, Иран передал сигнал о готовности обсудить условия прекращения огня с Израилем. Источники газеты пишут, что Вашингтон предложил Тегерану несколько возможных рамок для соглашения о перемирии, но позже американская сторона расценила реакцию Ирана как недостаточно конструктивную.

Какие именно форматы предлагались и в чем заключались возражения США, газета уточнять не стала.

Ранее американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик заявил, что США уже вступили в войну против Ирана. По его словам, Вашингтон выбирает цели, используя те разведывательные данные, которые могут получить только американцы.

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