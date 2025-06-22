Бывший британский дипломат Мюррей назвал русофобию формой расизма

Бывший британский дипломат, экс-посол Великобритании в Узбекистане Крейг Мюррей в беседе с РИА Новости назвал русофобию формой расизма.

Он отметил, что большинство жителей Соединенного королевства, к счастью, получают информацию не только из теле- и радиоэфиров, поэтому не подвержены «безумной русофобии».

«Каким-то образом антироссийский расизм стал приемлемым в британском обществе. Вы можете быть расистом по отношению к русским — и это возмутительно», — подчеркнул Мюррей. Он добавил, что подобное отношение к России и ее гражданам недопустимо.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Россией.