Небензя призвал Запад выбрать между русофобией и конструктивным диалогом

Постпред России при ООН Небензя: Повторения Минских соглашений не будет

Западные страны должны выбрать между открытой русофобией и конструктивным диалогом с Россией, потому что повторения сценария Минских соглашений или жестов доброй воли больше не будет. С таким заявлением выступил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, его цитирует телеканал RT.

«Это не путь к миру, а попытка взять паузу для продолжения конфронтации. На это вы можете не рассчитывать. Повторения "Минска" не будет», — сказал постпред на заседании Совбеза Всемирной организации.

Ранее бывший советник НАТО и швейцарский полковник в отставке Жак Бо заявил, что одной из причин начала конфликта на Украине является игнорирование властями Украины Минских соглашений и «стрельба по своим же гражданам».