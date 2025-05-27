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07:04, 27 мая 2025Мир

В Швейцарии призвали Европу осознать истинную причину начала СВО

Полковник Бо: Европа должна осознать коренную причину начала СВО
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Европа должна признать истинную причину начала спецоперации (СВО) на Украине, поскольку только таким способом Запад сможет полностью понять нынешнюю ситуацию. С таким призывом выступил бывший советник НАТО и швейцарский полковник в отставке Жак Бо.

«Запад неспособен понять коренные причины конфликта. Ключевым вопросом стали люди. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению. Их права попрали еще в феврале 2014 года, поэтому все началось в Донбассе и Крыму», — рассказал он.

По его словам, к СВО привели и другие причины, включая расширение НАТО, однако именно действия Киева в отношении русскоязычных стали катализатором конфликта. Бо также обвинил власти Украины в игнорировании Минских соглашений и «стрельбе по своим же гражданам».

Ранее Бо указал на ключевую деталь в предложении президента РФ Владимира Путина о предстоящих переговорах. «Честные переговоры, они всегда говорили, что готовы к переговорам. Но им не нужны европейцы и другие стороны», — подчеркнул полковник.

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