В Дамаске произошел теракт

Теракт произошел в мечети в районе Дувейла в Дамаске

Теракт произошел в мечети в районе Дувейла в Дамаске днем 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Террорист привел в действие взрывное устройство в церкви в Дувейле во время богослужения», — рассказал собеседник агентства.

Источник также сообщил о жертвах в результате взрыва. Точное число пострадавших в результате теракта в настоящий момент не сообщается.

Ранее двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима задержали по обвинению в ряде правонарушений. В МВД Сирии заявили, что Асад принимал участие в преступлениях с участием бывших представителей власти.