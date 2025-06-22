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19:34, 22 июня 2025Мир

В Дамаске произошел теракт

Теракт произошел в мечети в районе Дувейла в Дамаске
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Теракт произошел в мечети в районе Дувейла в Дамаске днем 22 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев происшествия.

«Террорист привел в действие взрывное устройство в церкви в Дувейле во время богослужения», — рассказал собеседник агентства.

Источник также сообщил о жертвах в результате взрыва. Точное число пострадавших в результате теракта в настоящий момент не сообщается.

Ранее двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима задержали по обвинению в ряде правонарушений. В МВД Сирии заявили, что Асад принимал участие в преступлениях с участием бывших представителей власти.

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