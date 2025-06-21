Двоюродного брата Башара Асада задержали

Брат бывшего президента Сирии Башара Асада Васим был задержан

Двоюродного брата бывшего президента Сирии Башара Асада Васима задержали по обвинению в ряде правонарушений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы МВД Сирии.

В ведомстве заявили, что Асад принимал участие в преступлениях с участием бывших представителей власти Сирии, а также он известен как один из самых известных наркоторговцев страны. В поимке Асада участвовали также сотрудники сирийской разведки.

Ранее сообщалось, что сложивший с себя полномочия Башар Асад признался, что выехал из Дамаска для координации с российскими силами и изначально не планировал покидать страну. По словам Асада, ему доложили о бегстве сирийской армии уже по его прибытии на российскую базу в Хмеймиме.

8 декабря 2024 года Башар Асад сложил полномочия и покинул Сирию. Это произошло после того, как вооруженная оппозиция и боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в России) вошли в Дамаск и заняли дворец президента.

