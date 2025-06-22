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22:16, 21 июня 2025Россия

В ДНР из-за атак ВСУ пострадали двое гражданских

Глава ДНР Пушилин сообщил о двух пострадавших в результате атак ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Двое гражданских в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали из-за атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Как уточнил чиновник, в Горловке ранения средней степени тяжести получила женщина 1996 года рождения. По словам Пушилина, она пострадала в результате применения ВСУ ствольной артиллерии.

В поселке Красный Партизан из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал мужчина 1981 года рождения. «Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь», — отметил Пушилин. Он добавил, что всего за сутки ВСУ пять раз атаковали ДНР.

Ранее Пушилин рассказал, что российские войска продвигаются на двух участках в районе Красноармейска.

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