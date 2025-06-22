В Финляндии задержали местного жителя за поездку в Россию

Yle: Пограничники в Финляндии задержали местного жителя за поездку в Россию

В Финляндии местный житель незаконно пробрался в Россию, а потом попытался вернуться тем же путем. Его задержали, начато расследование, сообщает финский портал Yle.

«Его подозревают в том, что он незаконно пересек границу по суше из Финляндии в Россию и обратно. По данному факту начато предварительное расследование», — уточняется в материале.

Все действия мужчины попали на камеры видеонаблюдения — пограничники видели, что он ушел в Россию. Его поймали, когда он попытался вернуться в страну.

Портал не уточняет, что грозит мужчине за это нарушение.