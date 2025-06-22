В Иране высказались об ответе на удары США

РИА Новости: Иран ответит на удары США, не опасаясь их реакции

Иран даст ответ на удары США, не опасаясь их реакции. Об этом РИА Новости сообщил источник в сфере безопасности исламской республики.

Он обвинил американскую сторону в обмане, отметив, что она «говорит одно, а делает другое». По мнению собеседника агентства, Вашингтон пытается запугать Тегеран, предупреждая о жестком ответе на атаку с его стороны.

«Потому что они знают, что Иран ответит — и ответит решительно. Не мы начали эту войну, но раз уж она произошла и была нам навязана — мы ее не боимся», — сказал он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны ответить на авиаудары США по объектам ядерной инфраструктуры. По его словам, сначала США утверждали, что хотят обеспечить мирный характер ядерной программы Ирана, но в разгар переговоров решили действовать «в полной координации с сионистским режимом».