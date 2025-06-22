В Израиле рассказали об оставшихся целях в Иране

Постпред Израиля при ООН Данон: На территории Ирана осталось еще много целей

У Израиля осталось еще много целей для нанесения ударов на территории Ирана. Об этом сообщил постоянный представитель еврейского государства при ООН Дэнни Данон, его цитирует РИА Новости.

По его словам, израильские военнослужащие атакуют только военные объекты, в то время как иранские наносят удары по гражданским постройкам.

Он призвал Тегеран «быть очень аккуратным в своих шагах», предупредив, что дальнейшие атаки будут встречены «превосходящей, справедливой силой».

Данон также заявил, что удары по территории Ирана не преследуют целью смену ее руководства. Он подчеркнул, что этот вопрос должен решать народ страны.

Вечером в воскресенье, 22 июня, Израиль нанес удары по объектам военной инфраструктуры в Тегеране и на западе страны. Сообщалось о многочисленных взрывах в Тебризе и Ширазе.