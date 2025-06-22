Израиль нанес очередной удар по Тегерану

Shot: ВВС Израиля атаковали объекты военной инфраструктуры в Тегеране

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля атаковали объекты военной инфраструктуры на территории Ирана. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, удары были нанесены по объектам в Тегеране и на западе страны. В городах Тебриз и Шираз прогремели многочисленные взрывы.

Кроме того, в районе базы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вспыхнул пожар, пишет Shot, публикуя кадры с места происшествия.

Ранее в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху высказались о сроках завершения войны против Ирана. Сообщалось, что она продлится еще как минимум неделю.