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01:41, 22 июня 2025Россия

В ЛНР ребенок погиб из-за взрыва огнетушителя

В ЛНР один ребенок погиб, другой пострадал из-за взрыва огнетушителя
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Луганской народной республике (ЛНР) детская шалость обернулась для одного ребенка гибелью, для другого — тяжелыми травмами. Мальчики бросили в костер огнетушитель, и он взорвался. Об этом сообщает правительство ЛНР.

«Реанимационные мероприятия, к сожалению, не дали результата: 13-летний ребенок после клинической смерти скончался в реанимации местной больницы», — говорится в сообщении.

12-летний мальчик пострадал. Его госпитализировали в Луганскую республиканскую больницу. Уточняется, что он находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Москве школьник устроил взрыв в квартире из-за эксперимента с огнетушителем.

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