Студенты МГУ продают места для родственников однокурсников на вручение дипломов

В МГУ начали продавать места для родственников студентов на церемонию вручения дипломов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам студентов факультета мировой политики, перед выпуском им объявили, что на торжественное мероприятие может прийти только один близкий. При этом они должны предоставить руководству ФИО родственника заранее — на саму церемонию будут впускать по спискам.

Нововведения стали неприятным сюрпризом для большого числа студентов, поскольку ко многим приехали близкие из других городов России и даже зарубежных стран. В этот момент некоторые учащиеся решили воспользоваться новыми правилами и начали предлагать свои места в среднем за 20 тысяч рублей. О так называемом бизнесе уже сообщили руководству факультета. Теперь вход на церемонию будет ужесточен. Однако немногие студенты поняли намерения руководства. Они тайно продали места своим однокурсникам, убедив их в том, что они легко смогут провести на вручение диплома своих родственников.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали ректора Гатчинского госуниверситета по уголовному делу о незаконной миграции. Силовики выявили криминальную схему, которая действовала в вузе по легализации студентов с Ближнего Востока.

