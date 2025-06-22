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13:40, 22 июня 2025Россия

В МГУ начали продавать места для родственников студентов на церемонию вручения дипломов

Студенты МГУ продают места для родственников однокурсников на вручение дипломов
Мария Винар

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom  

В МГУ начали продавать места для родственников студентов на церемонию вручения дипломов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам студентов факультета мировой политики, перед выпуском им объявили, что на торжественное мероприятие может прийти только один близкий. При этом они должны предоставить руководству ФИО родственника заранее — на саму церемонию будут впускать по спискам.

Нововведения стали неприятным сюрпризом для большого числа студентов, поскольку ко многим приехали близкие из других городов России и даже зарубежных стран. В этот момент некоторые учащиеся решили воспользоваться новыми правилами и начали предлагать свои места в среднем за 20 тысяч рублей. О так называемом бизнесе уже сообщили руководству факультета. Теперь вход на церемонию будет ужесточен. Однако немногие студенты поняли намерения руководства. Они тайно продали места своим однокурсникам, убедив их в том, что они легко смогут провести на вручение диплома своих родственников.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД задержали ректора Гатчинского госуниверситета по уголовному делу о незаконной миграции. Силовики выявили криминальную схему, которая действовала в вузе по легализации студентов с Ближнего Востока.

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