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15:28, 10 июня 2025Силовые структуры

ФСБ пришла за ректором российского вуза из-за учебных виз для студентов с Ближнего Востока

ФСБ задержала ректора Гатчинского госуниверситета за легализацию 100 иностранцев
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на Мойке»

Сотрудники ФСБ и МВД задержали ректора Гатчинского госуниверситета по уголовному делу о незаконной миграции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Силовики выявили криминальную схему, действовавшую в вузе по легализации студентов с Ближнего Востока. Руководство университета оформляло иностранцам учебные визы, но по факту они не обучались в нем. Таким образом, в стране незаконно обосновались как минимум 100 человек.

Силовики провели обыски в университете и по месту жительства ректора. Следственные мероприятия попали на оперативное видео.

На кадрах видны спецназовцы, заходящие в кабинет руководителя вуза, а также обыскивающие его дом. Полиция возбудила уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд Екатеринбурга на два месяца арестовал директора Центра по приему экзамена по русскому языку для иностранцев, обвиняемой по двум статьям.

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