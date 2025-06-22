Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:14, 22 июня 2025Мир

В Польше объяснили уверенные высказывания Путина на ПМЭФ

TVN24: События в мире придали Путину еще больше уверенности в украинском вопросе
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и нового обострения на Ближнем Востоке начал чувствовать себя еще более уверенно, говоря об Украине, заявил польский журналист Анджей Зауха в эфире TVN24. Такой вывод он сделал, комментируя заявления Путина на ПМЭФ.

«Я не могу себе представить, что год или полтора назад он бы сказал что-то подобное. Он тогда говорил очень осторожно, очень деликатно... Но именно Дональд Трамп и его возвращение в Белый дом заставили Путина почувствовать себя уверенно. А война на Ближнем Востоке еще больше усилила это чувство Владимира Путина», — сказал он.

Ранее на ПМЭФ Путин заявил, что русские и украинцы — один народ, поэтому можно считать, что «вся Украина наша». Говоря о том, куда может дойти армия России Путин отметил, что Москва исходит из реалий, которые складываются на земле. При этом он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право украинского народа на независимость и суверенитет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способные ударить по главному ядерному объекту Ирана бомбардировщики вылетели из США

    В России объяснили важность взятия под контроль Дольгенького в Харьковской области

    Стало известно о возможном ударе Ирана по ядерному объекту в Израиле

    В России заявили о понимании Трампом последствий радикальных решений по Украине

    В Польше объяснили уверенные высказывания Путина на ПМЭФ

    В Финляндии задержали местного жителя за поездку в Россию

    Раскрыт новый способ обмана самозанятых россиян

    На Украине описали выигрышный для Киева сценарий действий Трампа на Ближнем Востоке

    Президент Египта призвал к урегулированию ирано-израильского конфликта мирным путем

    Зеленский заявил о тупике из-за переговоров в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости