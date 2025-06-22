Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:34, 22 июня 2025Путешествия

В популярном у россиян курортном городе все чаще начали видеть акул

Shot: В Аланье россиянка заметила акулу, плавающую рядом с людьми
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

В Аланье, популярном курорте в Турции, заметили акулу, плавающую рядом с туристами. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Россиянка Екатерина, отдыхавшая в Махмутларе, заявила в разговоре с изданием, что, увидев акулу с берега и сняв ее на видео, сразу предупредила всех отдыхающих и сообщила о произошедшем спасателю. Тот же, в свою очередь, подтвердил, что на кадрах действительно была акула, и подчеркнул, что животное опасно для людей.

Однако позднее тот же спасатель заявил, что акула, попавшая на видео, не представляет опасности для туристов. При этом местные жители уточнили, что часто видят хищников у берега в Аланье в этом году.

Ранее серфер из США Йенс Хеллерн рассказал, как ему удалось избежать нападения акулы-людоеда. По его словам, животное сбило его с доски и не стало атаковать мужчину. Хеллерн же быстро уплыл с места происшествия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Ирана анонсировал встречу с Путиным после удара США

    В ДНР допустили создание курорта вместо восстановления «Азовстали»

    Бузова объятиями поздравила возлюбленную Давы с рождением ребенка

    В России пассажир умер на борту самолета за полчаса до посадки

    В Иране заявили об ответе на атаки США

    МАГАТЭ прокомментировало наличие ядерного топлива на атакованных объектах Ирана

    Курсу доллара предрекли изменения на фоне удара США по ядерным объектам Ирана

    Песков объяснил слова Путина о госперевороте на Украине

    Звезда «Интернов» насобирал более 500 штрафов за нарушение ПДД

    Повреждения ядерного объекта в Иране после удара США сняли из космоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости