В популярном у россиян курортном городе все чаще начали видеть акул

Shot: В Аланье россиянка заметила акулу, плавающую рядом с людьми

В Аланье, популярном курорте в Турции, заметили акулу, плавающую рядом с туристами. Об этом сообщает Shot в Telegram.

Россиянка Екатерина, отдыхавшая в Махмутларе, заявила в разговоре с изданием, что, увидев акулу с берега и сняв ее на видео, сразу предупредила всех отдыхающих и сообщила о произошедшем спасателю. Тот же, в свою очередь, подтвердил, что на кадрах действительно была акула, и подчеркнул, что животное опасно для людей.

Однако позднее тот же спасатель заявил, что акула, попавшая на видео, не представляет опасности для туристов. При этом местные жители уточнили, что часто видят хищников у берега в Аланье в этом году.

Ранее серфер из США Йенс Хеллерн рассказал, как ему удалось избежать нападения акулы-людоеда. По его словам, животное сбило его с доски и не стало атаковать мужчину. Хеллерн же быстро уплыл с места происшествия.