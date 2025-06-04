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20:53, 4 июня 2025Из жизни

Серфер рассказал о сбившей его с доски огромной акуле-людоеде

В США серфер чудом избежал нападения акулы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Unsplash

Серфер едва не стал жертвой нападения трехметровой акулы у берегов США. Об этом сообщает New York Post.

42-летний серфер Йенс Хеллерн катался на доске на пляже Монтара в Калифорнии, когда почувствовал удар. Мужчина упал в воду и в следующий момент увидел перед собой пасть огромной акулы. «Я посмотрел прямо в ее глаза и подумал — это конец», — рассказал Хеллерн. При этом жена и шестимесячная дочь серфера в этот момент ждали его на берегу.

Акула, предположительно большая белая, также известная как акула-людоед, вцепилась в серф, сбив мужчину с доски. Ее зубы оставили заметные следы как раз в том месте, где стоял спортсмен за секунду до падения. «Если бы она хотела меня съесть, от доски остались бы только щепки», — отметил Хеллерн. По его словам, он толкнул доску в сторону акулы, но она почти сразу отпустила доску и просто уплыла. Мужчина схватил серф и быстро доплыл до берега.

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Пляж закрыли на выходные после инцидента. Сам серфер признался, что еще долго не вернется в это место, но не намерен отказываться от любимого спорта. «Океан напомнил, кто здесь главный», — заключил мужчина.

Ранее женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, крови было так много, что она даже не увидела саму рыбу.

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