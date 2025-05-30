Акула напала на серфера

В США акула укусила серфера

В США молодой серфер получил серьезные травмы ноги после того, как его укусила акула. Об этом сообщает WECT 6 News.

26-летний Шон Бартон из штата Нью-Мексико почувствовал резкую боль в ноге, когда занимался серфингом в районе пляжа в городе Сансет-Бич, штат Северная Каролина. «Только что поймал отличную волну, и вдруг что-то сильно сжало мою ногу», — рассказал он. Семья Бартона заметила акулу неподалеку сразу после инцидента. Мужчина сумел выбраться на берег, спасатели оказали ему первую помощь, после чего его госпитализировали.

Бартону потребовалось наложить 11 швов. Врачи подтвердили, что, вероятнее всего, на мужчину напала акула. Несмотря на травму, серфер заявил, что вернется в воду, хотя теперь будет более осторожен.

Местные власти призвали отдыхающих соблюдать бдительность, напомнив, что акулы — естественные обитатели этих вод.

Ранее женщина, чуть не потерявшая ногу из-за нападения акулы в Австралии, поделилась подробностями произошедшего. По ее словам, крови было так много, что она даже не видела хищницу.

