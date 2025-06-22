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12:13, 22 июня 2025Экономика

В России допустили подорожание нефти из-за ударов по Ирану

Эксперт Батюк: Удары США по Ирану могут привести к скачку цен на нефть
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Удары США по ядерным объектам Ирана означают прямое участие Вашингтона в затяжном конфликте на Ближнем Востоке. Это решение может привести к подорожанию нефти. Изменение цен допустил главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук (РАН) Владимир Батюк, передает «Интерфакс».

«Трамп переступил "красную линию". Налицо угроза очень крупного военного конфликта. Иран может нанести ответный удар по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Соответственно, Соединенные Штаты будут наносить новые удары на ответ иранцев. Это будет означать втягивание Вашингтона в затяжной вооруженный конфликт», — сказал он.

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Эксперт допустил, что этим решением Трамп может ослабить свои позиции в США. На это может повлиять скачок цен на нефть.

Ранее в июне член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил удары Тегерана по американским базам в ОАЭ и Ираке после американской атаки.

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