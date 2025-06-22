В России высказались о последствиях удара США по ядерным объектам Ирана

Колесник: После удара США Иран может атаковать американские базы в ОАЭ и Ираке

После удара США по трем объектам ядерной инфраструктуры Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане Тегеран может атаковать американские базы в ОАЭ и Ираке, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так о последствиях действий Вашингтона депутат высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Это уже не первый шаг эскалации. Я думаю, что в течение определенного времени нужно будет ждать ответный удар. Пока Иран ограничился ударом по Израилю, хотя в этом тоже ничего хорошего нет. Но Ирану ничего не остается, кроме самообороны. Поэтому американские базы в районе ОАЭ, в районе Ирака тоже могут быть подвергнуты ответным ударам Ирана», — рассказал Колесник.

Ничего хорошего это не предвещает. Зона напряженности, зона эскалации будет расширяться Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил, что США ударили по трем ядерным объектам Ирана. Политик подчеркнул, что «полный комплект бомб» сбросили на Фордо, который президент назвал «основным объектом» операции.

После атаки американских самолетов на ядерные объекты Ирана Трамп в соцсети Truth Social призвал к миру.

