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13:08, 22 июня 2025Путешествия

В России пассажир умер на борту самолета за полчаса до посадки

Mash: Пассажир рейса Саратов — Москва умер за полчаса до посадки
Мария Винар

Кадр: Telegram-канал Mash

В России пассажир умер на борту самолета за полчаса до посадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в субботу, 21 июня, на рейсе DP-6864, который следовал из Саратова в Москву. По данным канала, несмотря на то, что на борту находился врач, мужчина скончался за полчаса до посадки в аэропорту Шереметьево. Сотрудники скорой помощи и реанимации, которые ожидали прилет рейса в воздушную гавань, не смогли спасти пассажира.

Ранее в феврале сообщалось, что режиссер ангарского народного театра «Факел» Александр Кононов скончался в самолете во время перелета из Москвы в Иркутск. Пассажирский Boeing 737 рейса SU-1564 вылетел из аэропорта Шереметьево. На высоте 10 тысяч метров в 60 километрах северо-восточнее Владимира пилоты объявили сигнал срочности. Причиной стала потеря сознания одним из пассажиров.

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