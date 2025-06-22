В России пообещали снизить нагрузку на учителей

Вице-премьер Чернышенко заявил, что нагрузка на учителей уменьшится

Рабочая нагрузка на российских учителей уменьшится после работы профильных ведомств в этом направлении. С таким обещанием выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, его слова передает РИА Новости.

«Рособрнадзор вместе с Минпросвещения провели очень большую работу и сократили буквально в разы [нагрузку на педагогов]», — отметил Чернышенко.

Он добавил, что большой проблемой для учителей была излишняя бюрократизация. Чернышенко объяснил, что разные ведомства посылали дублирующие запросы в отношении сотрудников образования, однако сейчас эту ситуацию исправили.

Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов заявил, что учителям нужно поднять зарплаты. По словам министра, оплата труда сотрудников образования должна соответствовать их высокой нагрузке. При этом Кравцов добавил, что она должна составлять не более 1,4 ставки.