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11:08, 20 июня 2025Экономика

В России призвали повысить зарплаты одной категории работников

Глава Минпросвещения Кравцов: Нужно повышать з/п учителям с учетом их нагрузки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Учителям, работающим образовательных учреждениях в России, необходимо повышать зарплаты с учетом их высокой нагрузки. Об этом заявил глава Министерства просвещения (Минпросвещения) Сергей Кравцов, его слова приводит РИА Новости.

Министр напомнил, что, согласно нормам Трудового кодекса, учителя в России должны работать не больше 36 часов в неделю. Однако в некоторых случаях эти положения не соблюдаются из-за повышенной нагрузки преподавателей. Часть времени отнимают рутинные задачи, включая проверки домашнего задания учеников, подготовка к урокам и т.д.

Средняя нагрузка учителей, по расчетам Минпросвещения, должна составлять не более 1,4 ставки. Работа преподавателей должна оплачиваться с учетом их текущей загруженности, резюмировал Кравцов. «Необходимо повышать зарплату учителям с учетом их высокой нагрузки», — заключил он.

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Ранее о тяжелой кадровой ситуации в сфере образования заявлял глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, к 2030 году дополнительная потребность в работниках в этой отрасли составит свыше 480 тысяч сотрудников.

Главными причинами острого кадрового голода в этой сфере глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков называл низкие зарплаты и высокую загрузку действующих сотрудников. Если не решить проблему кадрового голода в этой сфере, предупреждал губернатор Красноярского края, Россия в обозримом будущем может остаться без ряда ключевых работников, включая инженеров.

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