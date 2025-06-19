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17:52, 19 июня 2025Экономика

России спрогнозировали будущее без инженеров при одном условии

Глава Красноярского края Котюков: Дефицит учителей оставит Россию без инженеров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Если не решить проблему острой нехватки школьных учителей, Россия в будущем может остаться без инженеров. Об этом заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков на сессии ПМЭФ-2025. Слова главы региона приводит ТАСС.

В настоящее время дефицит учителей прослеживается в первую очередь в региональных школах, отметил он. Во многих местных образовательных учреждениях не хватает, в частности, преподавателей математики, физики, химии, биологии. Если эту проблему не удастся решить в обозримой перспективе, рассчитывать на технологический прорыв в России будет крайне трудно, посетовал Котюков.

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Если нехватка учителей в России сохранится, «завтра не будет того инженера, который создаст мегапрорывное новое лекарство, машину и так далее». Кроме того, для будущих выпускников школ уже сейчас необходимо создавать высокотехнологичную инфраструктуру, развивать городскую среду, чтобы они стремились работать по техническим специальностям. «Если не будет качества городской среды, то они уедут в соседний город», — спрогнозировал Котюков.

О кризисной ситуации с кадрами в сфере образования ранее говорил глава Минтруда Антон Котяков. В настоящее время нехватка квалифицированных сотрудников прослеживается во всех сегментах — от дошкольного до высшего образования. По словам Котякова, к 2030 году дополнительная потребность в педагогах в РФ превысит отметку в 480 тысяч работников. Главными причинами острого кадрового голода в этой сфере глава профсоюза «Учитель» Дмитрий Казаков назвал низкие зарплаты и высокую загрузку действующих сотрудников.

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