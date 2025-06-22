В Швейцарии оценили «авантюру» Трампа в Иране

NZZ: Военная авантюра Трампа в Иране очень рискованна

Удары США по Ирану представляют из себя очень рискованную военную авантюру американского президента Дональда Трампа. Такую оценку действиям Вашингтона дала швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

В материале отмечается, что это первая военная авантюра США на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак в 2003 году. Тогда американский лидер США Джордж Буш — младший «не мог себе представить, что после молниеносного захвата Багдада кошмар только начинается».

«Даже если Израиль и США смогут поставить иранский режим на колени, остается вопрос, как стабилизировать страну, которая не хотела внешнего вмешательства. Хороший сценарий представить трудно: и в Ираке, и в Афганистане насильственная смена власти привела к террору и гражданской войне», — указано в статье.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран намерен дать ответ на авиаудары США по объектам ядерной инфраструктуры на своей территории. «Америка напала на нас. Что бы вы сделали, оказавшись в такой ситуации? Естественно, они должны получить ответ на свою агрессию», — сказал он главе Франции Эммануэлю Макрону.