В США приготовились к ответному удару со стороны Ирана

NBC: Администрация Трампа готовится к потенциальному удару со стороны Ирана

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на слова двух представителей министерства обороны и высокопоставленного чиновника Белого дома.

Отмечается, что следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность. По словам чиновников, на данный момент неясно, будут ли ответные меры направлены на зарубежные или внутренние объекты, или на те и другие.

Ранее США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — заявил Трамп.