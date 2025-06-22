Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:38, 22 июня 2025Мир

В США приготовились к ответному удару со стороны Ирана

NBC: Администрация Трампа готовится к потенциальному удару со стороны Ирана
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wana News Agency / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному ответному удару со стороны Ирана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на слова двух представителей министерства обороны и высокопоставленного чиновника Белого дома.

Отмечается, что следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность. По словам чиновников, на данный момент неясно, будут ли ответные меры направлены на зарубежные или внутренние объекты, или на те и другие.

Ранее США ударили по трем ядерным объектам Ирана. «Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана», — заявил Трамп.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сброшен полный боезапас бомб». Трамп заявил, что самолеты США атаковали три ядерных объекта в Иране

    Затонувшую в Италии роскошную суперъяхту подняли со дна почти через год после трагедии

    Названы ошибки Гитлера и Сталина в ходе Второй мировой войны

    Додик рассказал об угрозах из-за контактов с Россией

    Уехавшая в США дочь Киркорова объяснила нежелание возвращаться в Россию

    В США приготовились к ответному удару со стороны Ирана

    Сборная России по боксу разгромила сборную мира

    Американские удары по Ирану назвали глупым решением

    В России пообещали снизить нагрузку на учителей

    В Израиле 11 человек пострадали при атаке Ирана

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости