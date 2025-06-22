В США рассказали о вероятных последствиях удара по Ирану

В США рассказали, что после атаки Иран может усилить разработку ядерного оружия

Атака США на ядерные объекты Ирана может подтолкнуть Тегеран к активизации усилий по созданию атомной бомбы. Такую оценку привела газета The Washington Post (WP).

Издание сообщает, что Тегеран может продолжить обогащать уран, если у него сохранятся возможности это делать. Однако источники в американских спецслужбах отмечают, что Иран пока не предпринимал подобных усилий. Газета назвала решение президента США Дональда Трампа об ударах по иранском ядерным объектам экстраординарной ставкой с высоким риском эскалации.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна вынуждена ответить на ракетные атаки США по своей территории. «Иран оставляет за собой право на использование всех возможностей для защиты своего суверенитета, интересов и народа в соответствии с положениями Устава ООН, которые допускают законный ответ в целях самообороны», — заявил он.