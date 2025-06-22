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13:01, 22 июня 2025Мир

В Иране заявили об ответе на атаки США

Глава МИД Ирана Аракчи: Иран вынужден ответить на атаки США
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Иран вынужден ответить на ракетные атаки США по его территории. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает Reuters.

«Иран оставляет за собой право на использование всех возможностей для защиты своего суверенитета, интересов и народа в соответствии с положениями Устава ООН, которые допускают законный ответ в целях самообороны», — заявил он.

Ранее Аракчи анонсировал визит в Москву и встречу с президентом России Владимиром Путиным после удара Военно-воздушных сил (ВВС) США по иранским ядерным объектам. Кроме того, он отметил, что в понедельник, 23 июня, проведет серьезные консультации с российским лидером.

До этого повреждения ядерного объекта в Иране после удара США сняли из космоса. На фото также видны повреждения горы, под которой находится объект.

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