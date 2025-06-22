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12:01, 22 июня 2025МирЭксклюзив

Вероятность наземной операции США в Иране оценили

Востоковед Бочаров: США ограничатся бомбардировками Ирана без наземной операции
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / Reuters

Соединенные Штаты скорее всего ограничатся бомбардировками ядерных объектов Ирана и не начнут наземную операцию. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал востоковед, программный менеджер Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Бочаров.

По словам эксперта, полноценная операция на территории Ирана потребует колоссальных издержек, которых стремится избежать президент США Дональд Трамп. Кроме того, в администрации не хотят, чтобы нынешние действия ассоциировались с иракской кампанией Джорджа Буша-младшего.

«Тем не менее я бы не исключал точечных действий — например, высадки спецназа на территории Ирана», — добавил Иван Бочаров.

Ранее стало известно, что администрация Трампа начала готовиться к ответному удару со стороны Ирана. По данным NBS, следующие 48 часов вызывают особую обеспокоенность в руководстве США.

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