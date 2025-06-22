Военный суд рассмотрит в другом регионе дело бывшего российского министра

Военный суд рассмотрит в другом регионе дело российского экс-министра Магомедова

Военный суд рассмотрит в другом регионе дело бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Коммерсантъ («Ъ»).

Решение рассмотреть дело экс-мэра Кизилюрта было принято Верховным судом России, поскольку Генпрокуратура считает, что за пределами Дагестана процесс будет более безопасным для его участников. Изначально слушание должно было состояться по месту совершения преступления. «В основание этого суду была представлена справка из ФСБ о том, что один из фигурантов располагает "этноклановыми связями" в правоохранительных органах Дагестана и может повлиять на ход процесса», — отмечается в материале.

В настоящий момент дело направлено в Южный окружной военный суд (ЮОВС). Однако защита Магомедова не согласна с данным решением и считает доводы оппонентов голословными. Кроме того, его адвокаты назвали постановление суда нарушением права на защиту подсудимого из-за труднодоступности оперативно обсудить с ним необходимые вопросы перед заседаниями.

Магомедов был задержан осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере. Помимо этого, ему вменяется содействие террористической деятельности с использованием служебного положения, расправа над двумя и более людьми общеопасным способом группой лиц и бандитизм с использованием служебного положения.