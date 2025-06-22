Вован и Лексус захотели доказать связь властей Украины с мошенниками

Вован и Лексус хотят доказать, что колл-центры являются частью войны против РФ

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) хотели бы доказать, что колл-центры являются частью войны против РФ. Об этом РИА Новости рассказал Кузнецов.

По его словам, они хотели бы созвониться с представителями украинской власти и доказать их связь с мошенниками.

«Чтобы нам действительно подтвердили, что в принципе мы уже и так знаем, но сказали бы из своих уст, что это такая фаза — часть информационной и экономической войны против России», — подчеркнул он.

Ранее Вован и Лексус заявили, что во время розыгрыша президента Украины Владимира Зеленского тот пригрозил навести на них порчу. По их словам, украинский политик й во время телефонного разговора вел себя неадекватно, издавал какие-то странные звуки.