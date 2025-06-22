Врача скорой помощи из Санкт-Петербурга избили в санитарной машине

В Санкт-Петербурге избили приехавшего на вызов врача скорой помощи

Врача скорой помощи избили в санитарной машине во время вызова в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел 21 июня около 4:20 утра. «30-летний сотрудник скорой получил ушиб мягких тканей головы и обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хулиганство», уточняет издание.

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