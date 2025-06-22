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10:47, 22 июня 2025Россия

Врача скорой помощи из Санкт-Петербурга избили в санитарной машине

В Санкт-Петербурге избили приехавшего на вызов врача скорой помощи
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Врача скорой помощи избили в санитарной машине во время вызова в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что инцидент произошел 21 июня около 4:20 утра. «30-летний сотрудник скорой получил ушиб мягких тканей головы и обратился в травмпункт, где ему оказали медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Хулиганство», уточняет издание.

Ранее в Тюмени молодые люди избили врача у кабинета в больнице в День медработника. Пострадавший получил множественные травмы.

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