Юрий Антонов рассказал о ступоре врачей из-за его проблем со здоровьем

Певец Юрий Антонов заявил, что врачи не могут вылечить его боль в ноге

Российский и советский певец и композитор, народный артист России Юрий Антонов заявил, что врачи не могут помочь ему избавиться от боли в ноге. Подробностями он поделился в интервью Ura.ru.

По словам Антонова, после травмы ноги, которую он получил более семи лет назад, операций и курса реабилитации он не смог избавиться от боли. «Нога меня беспокоит всегда. Даже не знаю, как быть. Все врачи в ступоре и не понимают, что вообще делать», — признался артист.

При этом он добавил, что во время реабилитации выполнял все рекомендации врачей, однако это не помогало. Также певец заявил, что хочет попробовать китайскую медицину, так как другие способы побороть боль ему не помогают.

Ранее Антонов высказался об окончании карьеры. 80-летний певец заявил, что не собирается уходить со сцены, и выразил уверенность, что он останется востребованным среди давних поклонников.