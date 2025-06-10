Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:57, 10 июня 2025Культура

Юрий Антонов высказался о завершении карьеры

Певец Юрий Антонов заявил, что не собирается уходить со сцены
Ольга Коровина

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру. Об этом он рассказал «Абзацу».

Народный артист России подчеркнул, что исполнители в отличие от спортсменов не должны покидать профессию в определенном возрасте. 80-летний певец отметил, что даже при отсутствии интереса со стороны молодой публики он останется востребованным среди давних поклонников.

«У каждого свои возможности и здоровье, которые способствуют или не способствуют концертной деятельности. Когда есть силы — надо выступать», — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил Юрия Антонова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны заявило о возврате второй группы российских военнослужащих из плена

    Россияне раскрыли сумму трат на ювелирные украшения во время отношений

    Рыбе с человеческим лицом понадобилась охрана

    В Британии раскритиковали заявление генсека НАТО о русском языке

    На Западе подсчитали оставшиеся у ВСУ танки Abrams

    В России указали на важную деталь при обмене пленными с Украиной

    Стали известны подробности последнего обмена военнопленными

    В российском парке появился на свет первый детеныш альпака

    В российском регионе раскрыта нефтяная афера с хищением из бюджета 700 миллионов рублей

    В России высказались о последствиях мобилизации 18-летних украинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости