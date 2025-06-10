Юрий Антонов высказался о завершении карьеры

Певец Юрий Антонов заявил, что не собирается уходить со сцены

Певец и композитор Юрий Антонов заявил, что не собирается завершать карьеру. Об этом он рассказал «Абзацу».

Народный артист России подчеркнул, что исполнители в отличие от спортсменов не должны покидать профессию в определенном возрасте. 80-летний певец отметил, что даже при отсутствии интереса со стороны молодой публики он останется востребованным среди давних поклонников.

«У каждого свои возможности и здоровье, которые способствуют или не способствуют концертной деятельности. Когда есть силы — надо выступать», — добавил Антонов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин наградил Юрия Антонова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.