Зеленский заявил о тупике из-за переговоров в Стамбуле

Зеленский заявил о сложном положении для Киева из-за переговоров в Стамбуле

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина находится в затруднительном положении в связи с долгим продолжением переговоров в стамбульском формате, пишет «РБК-Украина».

По его словам, Россия якобы использует процесс переговоров для отсрочки новых санкций и создания впечатления дипломатической активности.

«Мы окажемся в действительно сложной ситуации выбора — продолжать вот так или идти по другому пути», — отметил он.

Более того, Зеленский утверждает, что обмен пленными может повлиять на сроки возможной встречи с участием зарубежных лидеров, на которой настаивает Киев.

Ранее Зеленский заявил, что Россия и Украина провели новый обмен военнопленными в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Он также высказал мнение, что обмены военнопленными между Москвой и Киевом должны продолжаться.