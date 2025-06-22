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17:10, 22 июня 2025Культура

Звезда сериала «Интерны» впервые станет отцом

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет отцом
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Илья Питалев / Фотохост-агентство РИА Новости

Российский актер Илья Глинников, звезда сериала «Интерны», впервые станет отцом. Об этом сообщает Peopletalk.

Отмечается, что артист поделился новостью с бывшим солистом группы «Отпетые мошенники» Игорем (Гариком) Богомазовым на фестивале. «Сказал, что скоро станет папой. По идее, ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря, как договорятся», — рассказал он.

При этом имя будущей матери неизвестно.

Ранее певица Ольга Бузова поздравила бывшего возлюбленного, популярного российского блогера и певца Давида Манукяна, известного как Дава, и его возлюбленную, певицу Мари Краймбрери (настоящее имя — Марина Жадан), с рождением ребенка и попала на видео.

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