46-летняя жена Валерия Меладзе отреагировала на критику внешности

Экс-солистка «ВИА Гры», жена певца и продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева отреагировала на высказывания хейтеров на тему ее внешности. Видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя исполнительница опубликовала шуточное видео, в котором дала отпор регулярно оставляющим нелестные комментарии критикам. Знаменитость появилась в кадре в спортивных штанах и оверсайз-толстовке, без макияжа и укладки. В ролике она также показала одно из высказываний подписчицы: «Господи, старая какая».

«Классика», — спокойно отметила Джанабаева в ответном видео.

В октябре 2024 года жена Валерия Меладзе показала фигуру в купальнике. Исполнительница поделилась видео, на котором предстала сидящей в раскладном кресле на фоне моря.

