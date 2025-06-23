Белоусов: Требования к военнослужащим значительно возросли

Министр обороны Андрей Белоусов озвучил новые требования для российских военных, которые, по его словам, в современных реалиях значительно возросли. С таким заявлением он выступил на встрече с выпускниками военных и силовых вузов, передает ТАСС.

«Офицерам теперь недостаточно обладать личным мастерством. Важно стать настоящими наставниками для подчиненных. Офицерский корпус должен передавать знания и навыки молодым бойцам, быть для них примером», — обозначил Белоусов.

По словам министра, опыт специальной военной операции (СВО) на Украине в том числе становится ключевым преимуществом Вооруженных сил России (ВС РФ) в нынешних реалиях. «Важно сохранить этот уникальный ресурс и передать его следующим поколениям военнослужащих, интегрировать в процесс подготовки бойцов», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин призвал к развитию Российской армии, в частности, он отметил актуальность задачи по повышению боевых возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск, включая войска беспилотных систем.