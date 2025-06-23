Путин перечислил меры безопасности России в условиях геополитической напряженности

Путин: Россия будет принимать адекватные меры по укреплению безопасности

Президент России Владимир Путин перечислил меры безопасности России в текущих условиях геополитической напряженности. Об этом он заявил на встрече с выпускниками военных и силовых вузов, передает ТАСС.

«Учитывая рост геополитической напряженности, будем и дальше принимать адекватные меры по укреплению безопасности России и наших союзников», — обозначил глава государства.

Путин призвал к развитию Вооруженных сил России как «гарантии суверенного и независимого развития страны». В частности, он отметил актуальности задачи по повышению боевых возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск, включая войска беспилотных систем.

«В связи с возросшей ролью беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах формируется новый род войск — войска беспилотных систем», — заявил Путин.

Президент также добавил, что завершить формирование частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов планируется до конца 2025 года.

Ранее Путин назвал ядерное оружие крайней мерой обеспечения безопасности. При этом, по его словам, ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета России.