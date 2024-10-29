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15:59, 29 октября 2024Россия

Путин назвал ядерное оружие крайней мерой обеспечения безопасности

Президент Путин: ядерное оружие остается крайней мерой обеспечения безопасности

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Применение ядерного оружия остается крайней мерой обеспечения безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Глава государства огласил эту позицию во время тренировки стратегических сил сдерживания.

«Россия подтверждает свою принципиальную позицию о том, что использование ядерного оружия является крайней и исключительной мерой обеспечения безопасности государства», — сказал он.

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Помимо того, президент заверил, что ядерная триада остается надежным гарантом суверенитета России. Также Путин подчеркнул, что Москва не собирается втягиваться в гонку вооружений.

Ранее глава государства заявил, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах. Он также назвал очередной провокацией заявления Киева о создании ядерного оружия. По его словам, любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине будет встречать «соответствующую реакцию».

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      Никита Абрамов
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