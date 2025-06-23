Боец Аид: ВСУ минируют тыловые районы Сумской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) минируют тыловые районы Сумской области, оставляя себе проход. Об этом рассказал командир одной из групп спецназа «Ахмат» с позывным Аид, передает РИА Новости.

«По территории Сумской области идут минирования, где-то подрывы мостов. Идет минирование глубоких тыловых позиций (...) То есть они оставляют себе так называемую дорогу жизни. Все остальное подлежит минированию, причем с хорошими инженерными заграждениями», — рассказал Аид.

Он добавил, что минируются не только передний край, но и второй, третий и четвертый рубежи обороны, а украинское командование готовит танковые рвы и устанавливает зубы дракона.

Ранее Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области. В министерстве уточнили, что при ведении боев было нанесено поражение четырем механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ).