Минобороны: ВС РФ продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвинулись в районе шести населенных пунктов Сумской области. Подробности боев на этом направлении раскрыли в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, подразделения группировки войск «Север», которые сейчас создают на территории Сумской области буферную зону, улучшили положение по переднему краю линии фронта. Речь идет о продвижения в районах сел Бессаловка, Ястребиное, Новая Сечь, Писаревка, Хотень и Садки.

В министерстве уточнили, что при ведении боев было нанесено поражение четырем механизированным, трем десантно-штурмовым бригадам и трем штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Бойцы группировки войск также вели бои на харьковском направлении с подразделениями мотопехотной бригады ВСУ, двумя бригадами теробороны и бригадой нацгвардии. Бои велись в районах населенных пунктов Уды, Слизнево, Ивашки, Нескучное, а также Волчанска.

Уточняется, что на обоих направлениях за последние сутки противник потерял более 180 военнослужащих, а также технику, в числе которой — три боевые бронированные машины, три автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии.

Ранее в Минобороны России перечислили атакованные за сутки военные объекты Украины. Речь идет о складах боеприпасов, местах подготовки операторов и техников FPV-дронов, а также пунктах временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

