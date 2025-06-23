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18:42, 23 июня 2025Экономика

Части россиян спрогнозировали заморозки

Гидрометцентр: Заморозки пройдут в Тюменской и Мурманской областях
Мария Черкасова

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

Ночные заморозки ожидаются в Мурманской, Кировской и Тюменской областях, а также в Башкортостане. Об этом сообщает российский Гидрометцентр.

В Башкортостане и Мурманской области ночью на вторник, 24 июня, похолодает до минус 1 градуса, в Кировской области температура опустится до минус двух градусов. Жителям юга Тюменской области ночью на вторник и на среду, 25 июня, предстоит столкнуться с заморозками до минус пяти градусов, предупредили синоптики.

Ранее синоптики предупредили, что предстоящей ночью, 24 июня, в столичном регионе температура воздуха опустится до отметки плюс 5 градусов Цельсия. В столице ожидается плюс семь-девять градусов, по области до плюс пяти градусов. Днем воздух значительно прогреется — потеплеет до плюс 23 градусов.

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