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18:27, 23 июня 2025Экономика

Москвичам пообещали холодную ночь

Синоптик Вильфанд: Ночью в столичном регионе похолодает до плюс 5 градусов
Мария Черкасова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

Предстоящей ночью, 24 июня, в столичном регионе температура воздуха опустится до отметки плюс 5 градусов Цельсия. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ожидается безоблачная погода, которая будет способствовать охлаждению воздуха. В столице ожидается плюс 7-9 градусов, по области до плюс 5.

Днем при этом будет тепло — воздух прогреется до плюс 23 градусов Цельсия, но из-за ночного похолодания среднесуточная температура все равно окажется ниже нормы. Во второй половине вторника пойдет дождь, ожидается ветер порывами до 15 метров в секунду.

В среду, 25 июня, и в четверг, 26 июня, днем будет до плюс 20 градусов Цельсия, ожидаются кратковременные дожди.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что самым теплым днем на этой неделе в столице окажется вторник, 24 июня — в этот день воздух прогреется до плюс 22 градусов Цельсия.

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