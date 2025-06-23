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17:56, 23 июня 2025МирЭксклюзив

Израиль назвали будущим «чемоданом без ручки» для США

Политолог Ткаченко: Израиль может стать чемоданом без ручки для Европы и США
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль может стать «чемоданом без ручки» для Европы и США на фоне продолжающегося конфликта с Ираном. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

Политолог назвал «очень грустными» перспективы Израиля в среднесрочной перспективе в случае продолжения конфликта с Тегераном и указал на понимание Тель-Авивом необходимости завершить противостояние. Он допустил последствия иранских ударов для Израиля в виде оттока населения и иностранных инвестиций из страны.

«Израиль станет чемоданом без ручки для Европы и Америки. И как долго они будут его терпеть, обеспечивать безопасность, фактически взяв на содержание, тут совершенно понятно», — резюмировал эксперт.

Ранее Ткаченко оценил в разговоре с «Лентой.ру» перспективы перекрытия Ормузского пролива Ираном в ответ на удары США и Израиля. Политолог отметил наличие у Тегерана технических возможностей для ударов по американским кораблям в проливе.

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